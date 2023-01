Il segretario di Stato Usa: "La diplomazia è la via più efficace"

Per gli Stati Uniti “tutte le opzioni sono sul tavolo per impedire all’Iran di ottenere l’arma nucleare”. Lo ha affermato nel corso di un’intervista ad Al-Arabiya il segretario di Stato statunitense Antony Blinken, che inizia oggi dal Cairo un tour in Medioriente che lo porterà a incontrare le autorità israeliane e palestinesi. “Nonostante l’Iran abbia rifiutato la proposta di tornare all’accordo sul nucleare”, ha aggiunto Blinken, “Washington crede ancora che la diplomazia sia il modo più efficace per affrontare il tema”.

