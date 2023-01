Hamas: "Vendicati i morti di Jenin"

In Israele almeno 42 persone sono state arrestate dalla polizia in seguito all’attentato terroristico di ieri sera all’uscita da una sinagoga di Gerusalemme dopo lo shabbat . Sono tutti residenti del quartiere di a-Tur, a Gerusalemme est. Fermati anche membri della famiglia dell’attentatore che è stato ucciso dopo l’attacco. Elevato lo stato di allerta in tutto il Paese, con ulteriori spiegamenti di forze in Cisgiordania. Hamas ha affermato che si è trattato di una “vendetta per i morti di Jenin”, in relazione ai 9 palestinesi uccisi in uno scontro a fuoco divampato con i miliziani dopo un’operazione antiterrorismo dell’esercito israeliano in un campo proffughi. Festeggiamenti sono andati in scena in diverse città palestinesi dopo la notizia dell’attentato alla sinagoga

