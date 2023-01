Il presidente a Babyn Yar, la più grande fossa comune d’Europa

(LaPresse) Il presidente dell’Ucraina ha partecipato a Kiev a una cerimonia per commemorare le vittime dell’Olocausto. Volodymyr Zelensky si è recato in visita a Babyn Yar, la più grande fossa comune d’Europa. Oggi 27 gennaio si celebra in tutto il mondo la Giornata della Memoria, nella stessa data nel 1945 la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata