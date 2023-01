Lo riporta l'Aiea: "Indice di attività militari nelle vicinanze del sito"

Il 337esimo giorno di guerra in Ucraina si apre con un nuovo allarme dell’Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica): nella giornata di ieri si sono registrate pesanti esplosioni vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. “All’esterno della struttura si sono verificate potenti esplosioni, indice di attività militari nelle vicinanze del sito situato in prima linea nel conflitto in corso nel Paese”, ha detto Rafael Grossi, direttore generale dell’agenzia. Nel dettaglio, mercoledì, “intorno alle 10:00 ora locale, sono state udite otto forti detonazioni, che hanno fatto vibrare le finestre degli uffici dello stabilimento”, afferma l’Aiea, mentre giovedì “ne sono state udite altre”. Il team di sicurezza e protezione nucleare dell’Aiea riferisce di esplosioni come quelle udite negli ultimi giorni “quasi quotidianamente”.

007 Gb: “Esercito russo dice il falso su progressi”

“Esiste la possibilità concreta che le fonti militari russe stiano deliberatamente diffondendo informazioni errate nel tentativo di far credere che l’operazione russa stia mantenendo lo slancio”. È quanto afferma il report quotidiano del ministero della Difesa britannico. “Negli ultimi sei giorni, i commentatori russi online hanno affermato che le forze russe hanno compiuto progressi significativi, sfondando le difese ucraine in due aree: nell’Oblast di Zaporizhzhia, vicino a Orikiv, e a 100 km a est, nell’Oblast di Donetsk, vicino a Vuhledar”, si legge nel report, “le unità russe hanno probabilmente condotto attacchi locali di sondaggio nei pressi di Orikiv e Vuhledar, ma è altamente improbabile che la Russia abbia effettivamente compiuto progressi sostanziali“.

