L'animale è un antenato degli alpaca

Una piccola di guanaco di nome Lucia è nata nel Parco Zoologico di Kiev, in Ucraina, e oggi ha compiuto due settimane. Lo ha reso noto lo stesso parco naturalistico pubblicando un video sui social network rilanciato dalle testate online ucraine. “La madre Raquel non lascia il neonato e sua sorella Christy di un anno mentre il padre Ricardo si prende cura di loro 24 ore su 24, anche di notte, mentre le sue ‘ragazze’ dormono”, spiegano dallo zoo. Il guanaco è un antenato degli alpaca. In natura, si possono trovare nelle pampas e negli altopiani delle Ande. Sono animali erbivori che si nutrono di piante erbacee, cortecce, foglie di arbusti e rami.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata