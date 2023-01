Le tensioni aumentano dopo il raid israeliano che ha ucciso nove palestinesi

I militanti di Gaza hanno lanciato cinque razzi ai quali Israele ha risposto con il sistema di difesa aereo nella notte, mentre le tensioni aumentano a seguito di un raid israeliano nella Cisgiordania occupata che ha ucciso nove palestinesi, tra cui almeno sette militanti e una donna di 61 anni. Dei cinque razzi lanciati contro Israele, tre sono stati intercettati, uno è caduto in un’area aperta e un altro è caduto all’interno di Gaza. Gli attacchi aerei israeliani in risposta hanno preso di mira un sito di produzione di missili sotterranei per Hamas e aree di addestramento dei militanti. I razzi hanno fatto scattare le sirene dei raid aerei nel sud di Israele, ma non ci sono state segnalazioni di vittime da entrambe le parti.

