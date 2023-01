Sirene d'allarme nel sud di Israele per razzi lanciati da Gaza, poi il contrattacco contro obiettivi palestinesi

Ancora uno scambio di missili tra Israele e la striscia di Gaza, all’indomani del raid dell’esercito israeliano a Jenin che ha causato almeno nove morti tra i palestinesi. Nella notte sono suonate sirene d’allarme nel sud di Israele a causa di cinque razzi lanciati da Gaza: tre di essi sono stati intercettati dal sistema di difesa aereo Iron Dome, uno è caduto in un’area aperta e un altro all’interno di Gaza. Poi sono arrivati gli attacchi aerei israeliani in risposta, che hanno preso di mira un sito di produzione di missili sotterranei per Hamas e aree di addestramento dei militanti. Nessuna vittima è stata registrata da entrambe le parti.

