Angelo de Riso, legale delle donne imparentate con l'ex eurodeputato: "Incontro con inquirenti di Bruxelles? Non lo ritengo possibile"

Tornano libere Silvia Panzeri e Maria Dolores Colleoni, figlia e moglie di Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato in carcere in Belgio per lo scandalo corruzione Qatargate al Parlamento europeo. Ne dà conferma anche l’avvocato delle due donne Angelo de Riso: “La mamma è già libera. La figlia attende che qualche pattuglia le notifichi l’ordine di liberazione”. Il legale, inoltre, aggiunge che oggi probabilmente non ci sarà un confronto con gli inquirenti di Bruxelles. “Non lo ritengo possibile, il diritto belga è diverso da quello italiano. Loro verranno interrogate poi vedremo”, ha detto de Riso ai giornalisti. Secondo i cronisti la sottoscrizione di Panzeri della negoziazione avrebbe favorito la rinuncia delle autorità belghe alle misure cautelari nei confronti di moglie e figlia dell’ex europarlamentare. “Ha firmato un memorandum, una negoziazione in buona sostanza. Mentre in Italia abbiamo il patteggiamento loro hanno questa negoziazione”, ha detto l’avvocato. “Non conosco le motivazioni del memorandum, dovrei vederlo prima”.

