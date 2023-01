Una lettera pubblicata su 'La voce di New York' da Giuliana Ridolfi Cardillo, responsabile di Forza Italia per la giurisdizione di New York, Connecticut, New Jersey e Territori britannici delle Isole Bermuda

Ridare la cittadinanza italiana agli italiani all’estero che l’hanno perduta. È questo il fulcro di una proposta di legge presentata dal deputato di Fratelli d’Italia eletto in Centro e Nord America, Andrea Di Giuseppe, alla Camera nelle scorse settimane. Ma non è la prima in questo senso, perché la deputata di Forza Italia, Fucsia Nissoli Fitgerald, ne aveva già presentata una il 22 dicembre 2014 e tra i firmatari compare anche quello della premier Giorgia Meloni.

Lo ricorda Giuliana Ridolfi Cardillo, responsabile di Forza Italia per la giurisdizione di New York, Connecticut, New Jersey e Territori britannici delle Isole Bermuda in una lettera pubblicata su ‘La voce di New York‘. “Ciò mi fa credere – scrive – che questo sia il momento giusto per ottenere il risultato sperato. Soprattutto ora che a differenza del passato il centrodestra ha la maggioranza. Quindi mi rallegro per questa istanza e tengo le dita incrociate affinché il sogno di tanti Italiani che hanno perso la cittadinanza si realizzi”. Ridolfi Cardillo poi racconta: “Ho ancora davanti a me, durante una campagna elettorale, il viso deluso di un anziano signore che si raccomandava perché continuassimo a lottare per colmare questa ingiustizia. Voleva morire italiano sicuro di passare ai suoi figli e nipoti questo grande dono: la cittadinanza italiana”.

“Quindi i miei complimenti e il mio caloroso incoraggiamento vanno al presentatore della rinnovata proposta di legge: il mio appoggio e quello di Forza Italia ci saranno su questa istanza e mi preme sottolineare che la sua vittoria è anche la nostra. Solo allora potremo veramente dire che sarà un giorno storico per noi cittadini all’estero e per l’Italia”, conclude l’esponente azzurra.

