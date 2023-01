La presidente del Parlamento europeo a Bruxelles: "Il Parlamento europeo si schiererà sempre dalla parte del rispetto, dalla parte della dignità umana"

Celebrazioni per la giornata della Memoria a Bruxelles. “Ripeto quello che ho detto alla Knesset: essere antisemiti significa essere antieuropei“. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, aprendo la cerimonia in ricordo delle vittime dell’Olocausto nell’emiciclo dell’Eurocamera a Bruxelles. “La nostra prima donna Presidente, Simone Veil, era lei stessa una sopravvissuta – cresciuta per cambiare il volto dell’Europa – e la sua eredità è presente in queste sale e palazzi. Ha capito che “la neutralità aiuta solo l’oppressore”, ha aggiunto. “E il Parlamento europeo si schiererà sempre da una parte: dalla parte del rispetto, dalla parte della dignità umana, dalla parte dell’uguaglianza, dalla parte della speranza”, ha aggiunto.

“Questo Parlamento è orgoglioso che non siamo rimasti in silenzio – ha spiegato Metsola – . Non quando si tratta di combattere l’odio e la discriminazione. Non quando si tratta di antisemitismo e libertà religiosa. E continueremo ad agire per garantire che le nostre comunità non siano emarginate dall’esclusione, dall’odio o dall’indifferenza. Non siamo rimasti in silenzio quando si tratta di difendere i nostri valori. Né quando si tratta dell’aggressione della Russia in Ucraina e della retorica usata per cercare di giustificarla. Né abbiamo taciuto quando si tratta del regime iraniano che giustizia i giovani che si battono per le donne, la vita e la libertà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata