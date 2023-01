Gli agenti hanno arrestato il presunto colpevole, si tratta di un uomo siriano

Si aggrava il bilancio di un attacco con coltello effettuato su un treno regionale in viaggio da Kiel ad Amburgo, in Germania. Il ministro dell’Interno dello Schleswig-Holstein ha riferito di almeno due persone uccise e altre cinque ferite, come riportano i media tedeschi. Un uomo ha attaccato i viaggiatori con un coltello prima di arrivare alla stazione di Brokstedt, ha detto un portavoce della polizia federale, aggiungendo che gli agenti hanno arrestato il presunto colpevole poco dopo, si tratta di un uomo siriano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata