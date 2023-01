Diversi i feriti. L'aggressione su un convoglio diretto ad Amburgo. Arrestato il responsabile

Terrore in Germania dove un uomo ha attaccato con un coltello i passeggeri di un treno regionale in viaggio da Kiel ad Amburgo. Il ministro dell’Interno dello Schleswig-Holstein ha riferito di almeno due persone uccise e altre cinque ferite, come riportano i media tedeschi. L’aggressione è arrivata poco prima della stazione di Brokstedt, ha detto un portavoce della polizia federale, aggiungendo che gli agenti hanno arrestato il presunto colpevole poco dopo. Si tratta di un uomo di nazionalità siriana.

La polizia ha circondato la stazione, che è stata successivamente chiusa. Come annunciato da Deutsche Bahn su Twitter, ci sono cancellazioni di treni a lunga percorrenza tra Amburgo e Kiel e Neumünster. Anche la ministra dell’Interno dello Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, ha confermato la dinamica dell’attacco e il bilancio temporaneo delle vittime.

