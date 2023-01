Ha scioccato la nazione quando ha annunciato che si sarebbe dimessa perché non aveva più energia per ricoprire il suo ruolo

Jacinda Ardern ha fatto la sua ultima apparizione pubblica come primo ministro della Nuova Zelanda, dicendo che la cosa che le sarebbe mancata di più erano le persone, perché erano state la “gioia del lavoro”. Ardern ha scioccato la nazione quando ha detto che si sarebbe dimessa perché non aveva più energia per ricoprire il suo ruolo. Domenica i rappresentanti del partito laburista hanno votato all’unanimità per Chris Hipkins come primo ministro. Mercoledì presterà giuramento.

L’atto finale di Ardern come leader è stato quello di unirsi a Hipkins e ad altri colleghi che partecipavano alle celebrazioni presso i luoghi di incontro di Ratana, la sede di un movimento religioso indigeno Maori. Ardern ha detto ai giornalisti che era amica di Hipkins da quasi 20 anni e ha trascorso due ore con lui durante il viaggio verso il luogo dell’incontro aggiungendo che l’unico vero consiglio che poteva offrire al suo successore era quello di “essere se stesso“.

