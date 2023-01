Diverse le interruzioni in località tra cui Karachi, Lahore e la capitale Islamabad

Milioni di persone nelle principali città del Pakistan sono state coinvolte in un blackout causato da un guasto alla rete elettrica nazionale. Sono state segnalate interruzioni in località tra cui Karachi, Lahore, Peshawar e la capitale Islamabad, secondo quanto riferiscono i i media locali, e potrebbero essere necessarie diverse ore per ripristinare completamente l’elettricità, ha detto Geo TV, citando il ministro dell’Energia, Khurram Dastgir Khan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata