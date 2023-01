Secondo quanto riferiscono i i media locali, potrebbero essere necessarie fino a 12 ore per ripristinare completamente l'elettricità

Milioni di persone nelle principali città del Pakistan sono state coinvolte in un blackout causato da un guasto alla rete elettrica nazionale. Sono state segnalate interruzioni in località tra cui Karachi, Lahore e la capitale Islamabad, secondo quanto riferiscono i i media locali, e potrebbero essere necessarie fino a 12 ore per ripristinare completamente l’elettricità, ha detto Geo TV, citando il ministro dell’Energia, Khurram Dastgir Khan.

L’interruzione di energia ricorda il massiccio blackout avvenuto nel 2021 attribuito all’epoca a un guasto tecnico nel sistema di generazione e distribuzione di energia del Paese. Il guasto a livello nazionale ha lasciato molte persone senza acqua potabile poiché le pompe sono alimentate dall’elettricità. Anche scuole, ospedali, fabbriche e negozi si sono trovati senza elettricità. Anche Karachi, la più grande città e centro economico del paese, è rimasta senza elettricità così come altre città chiave come Quetta, Peshawar e Lahore. Il ministro dell’Energia, Khurram Dastgir, ha dichiarato ai media locali che gli ingegneri stanno lavorando per ripristinare l’alimentazione elettrica in tutto il paese, compresa la capitale di Islamabad, e ha cercato di rassicurare la nazione che l’energia sarà completamente ripristinata entro le prossime 12 ore.

