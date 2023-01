È quanto si legge in una dichiarazione dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell: "Piena solidarietà al Regno Unito"

“L’Unione europea condanna con la massima fermezza l’esecuzione in Iran del cittadino iraniano-britannico Alireza Akbari e ricorda ancora una volta la sua ferma opposizione all’applicazione della pena capitale in qualsiasi circostanza”. È quanto si legge in una dichiarazione dell’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, che aggiunge che “l’esecuzione di un cittadino europeo è un precedente spaventoso che sarà seguito con attenzione dall’Ue”.

L’Unione europea “porge le proprie condoglianze alla famiglia di Akbari ed esprime piena solidarietà al Regno Unito“, afferma ancora Borrell, aggiungendo che “la pena di morte viola il diritto inalienabile alla vita sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ed è la punizione più crudele, inumana e degradante“. L’Unione europea – conclude Borrell – “invita l’Iran ad astenersi da qualsiasi futura esecuzione e a perseguire una politica coerente verso l’abolizione della pena capitale”.

