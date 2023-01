Il cancelliere tedesco in visita a Parigi

Incontro alla Sorbona a Parigi tra il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, incentrato sul conflitto in Ucraina. “Noi continueremo a fornire all’Ucraina, fin quando sarà necessario, tutto il sostegno di cui avrà bisogno. Insieme, in quanto europei, allo scopo di difendere il nostro progetto di pace europeo”, ha detto il capo del governo tedesco in occasione del 60esimo anniversario del trattato dell’Eliseo per la riconciliazione tra Germania e Francia. Da Kiev arriva però un avvertimento a Berlino, che non ha ancora sbloccato la fornitura di carri armati Leopard. “L’indecisione sull’invio dei tank sta uccidendo altri nostri cittadini”, afferma il consigliere di Zelensky, Michailo Podoliak.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata