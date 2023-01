Il presidente della Duma ha spiegato che, se dovessero esserci tentativi di conquistare territori, ci saranno "ritorsioni più potenti"

Il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, mette in guardia dal mettere a disposizione dell’Ucraina armi pesanti. “La consegna di armi offensive al regime di Kiev porterà a una catastrofe globale“, ha spiegato su Telegram il portavoce della Duma e stretto confidente del presidente russo Vladimir Putin.

Volodin ha spiegato che se gli Stati Uniti e la Nato fornissero armi per attaccare città civili, e se dovessero esserci tentativi di conquistare territori, ne risulterebbero “ritorsioni con armi più potenti“.

Kiev: “Respinto tentativo avanzata russi a Zaporizhzhia”

Le truppe della Federazione Russa non hanno effettuato operazioni offensive su larga scala nella regione di Zaporizhzhia e alcuni tentativi di avanzata sono stati respinti.Lo ha dichiarato il colonnello dell’esercito ucraino, Yevhen Yerin, capo del centro stampa congiunto delle forze di difesa della regione di Tavri, come riporta Ukrinform.”Per quanto riguarda la situazione nella regione di Zaporizhzhia. Il nemico non sta intraprendendo azioni attive e su larga scala”, ha detto Yerin. Allo stesso tempo, ha aggiunto, vengono registrati regolari tentativi del nemico da parte di piccoli gruppi di un massimo di dieci persone di compiere azioni di assalto contro le posizioni dell’esercito ucraino. Secondo Yerin le truppe russe hanno avuto successo in alcune aree, ma attualmente tutte le posizioni delle forze di difesa dell’Ucraina sono state ripristinate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata