Il video diffuso dal presidente ucraino

L’ex premier britannico Boris Johnson si è recato domenica in Ucraina e ha visitato Bucha e Borodyanka, nella regione di Kiev, come riportano i media ucraini. Johnson ha incontrato nella capitale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha pubblicato sui suoi canali social un video dell’incontro e ha ringraziato l’ex premier britannico per il suo sostegno, definendolo “un vero amico dell’Ucraina”. Nel colloquio l’esponente conservatore racconta di aver visto i risultati dei bombardamenti russi nella zona di Kostomel, definendoli “spaventosi”.

