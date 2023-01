Nel Paese ancora grande attenzione per il coronavirus

In Corea del Nord i cittadini sono in vacanza per il Capodanno lunare. Un tradizione recente poiché fino alla fine degli anni 80 il capodanno non era considerato una festa. Tra le consuetudini una visita ai monumenti degli ex leader del Paese asiatico a cui vengono portati dei fiori. A Pyongyang per chi può permetterselo, ci sono centri di divertimento e molte persone trascorrono del tempo con le loro famiglie. Ancora alta la preoccupazione per il Covid-19: le autorità impongono ancora l’obbligo per le mascherine.

