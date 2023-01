Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo su Twitter: "Abbiamo già sconfitto Napoleone e Hitler, vinceremo"

Dopo aver sconfitto “Napoleone e Hitler” la Russia è sicura di trionfare anche sui “nazisti dell’Ucraina”. A dichiararlo è il vice capo del Consiglio di sicurezza ed ex presidente della Russia, Dmitry Medvedev. I “nazisti dell’Ucraina e l’Europa occidentale sono gli eredi diretti di coloro che hanno combattuto con la Russia” durante la Seconda Guerra Mondiale, ha scritto in un messaggio sui propri canali social Medvedev definendo per questo la guerra in Ucraina “con loro, la nuova Patriottica”. “La vittoria sarà nostra”, si legge nel messaggio, “come nel 1812 e nel 1945”, quando la Russia sconfisse Napoleone e Hitler.

Borrell has remembered that our country defeated Napoleon and Hitler. Meaning, the Ukronazis and Western Europe are the direct heirs of those who fought against Russia. And the war against them is the new Patriotic one. The victory will be ours; like in 1812 and 1945

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 21, 2023