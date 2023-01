Almeno cento agenti in tenuta antisommossa sono entrati nell'ateneo di San Marcos

La polizia peruviana ha fatto irruzione in un’università della capitale Lima espellendo alcuni manifestanti nell’ambito delle proteste contro la rimozione dall’incarico dell’ex presidente Pedro Castillo e la presa di potere di Dina Boluarte. Almeno 100 agenti in tenuta antisommossa sono entrati nell’università di San Marcos, la più antica del Sudamerica: per sfondare i cancelli è stato utilizzato un carro armato.

