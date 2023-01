Il leader ucraino: "Colloqui significativi"

Charles Michel è arrivato a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Colloqui significativi con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. L’Ucraina e l’Unione europea hanno già raggiunto risultati significativi nel nostro storico riavvicinamento. Stiamo lavorando per ottenerne ancora di più”, ha scritto su Telegram il leader ucraino pubblicando foto e video dell’incontro.

“Do il benvenuto in Ucraina al presidente del Consiglio europeo Charles Michel! Grazie per il vostro costante e forte sostegno! Stiamo iniziando un importante incontro“, aveva scritto Zelensky in un precedente post.

