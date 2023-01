Il Servizio di emergenza di Stato ha dichiarato che 14 persone sono rimaste uccise, tra cui nove a bordo del velivolo e un bimbo a terra

Un elicottero che trasportava il ministro degli Interni ucraino e altri funzionari governativi si è schiantato mercoledì 18 gennaio contro un asilo in un’area residenziale vicino a Kiev, in Ucraina. Tutte le persone a bordo sono morte assieme ad altre che si trovavano nella scuola. Il Servizio di emergenza di Stato ucraino ha dichiarato che almeno 14 persone sono rimaste uccise, tra cui nove a bordo del velivolo e un bambino a terra. Il bilancio dei feriti ammonta a 25, di cui 11 bambini. Le autorità ucraine stanno indagando per capire se si sia trattato di un incidente di volo oppure se lo schianto sia legato a un ipotetico atto di sabotaggio. Nel frattempo in tutto il Paese è stato lanciato di nuovo l’allarme aereo.

