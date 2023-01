Sono appartamenti sotterranei dotati di tutti i comfort e capaci di resistere all'artiglieria pesante

A Kharkiv, in Ucraina, diversi imprenditori edili stanno costruendo sempre più appartamenti bunker, progettati per resistere all’artiglieria pesante. Sta crescendo, infatti, la domanda di rifugi sotterranei privati. Sono abitazioni autonome dotate di tutti i comfort, come bagni e cucine, e possono resistere anche ai colpi diretti dell’artiglieria di calibro 152 mm. Il fondatore del progetto, Oleksander Chirva, ha dichiarato che se i bunker fossero interrati con un’armatura di cemento più spessa potrebbero resistere anche ai missili balistici.

