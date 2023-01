Sale a 53 il numero di persone uccise in più di un mese di disordini dopo la cacciata del presidente Castillo

Due persone sono state uccise e un’altra persona è rimasta gravemente ferita da colpi di arma da fuoco negli scontri tra manifestanti e polizia nella città peruviana di Macusani, dopo che i manifestanti hanno dato fuoco alla stazione di polizia e all’ufficio giudiziario della città. I decessi sono stati confermati dal dottor Ivan Fernandez, ufficiale sanitario di Macusani, e hanno portato a 53 il numero di persone uccise durante più di un mese di disordini seguiti alla cacciata del presidente Pedro Castillo. Gli agenti hanno dovuto fuggire dalla stazione di polizia incendiata dalla folla a bordo di un elicottero, ha dichiarato la polizia. Macusani, a circa 160 chilometri dalla città di Juliaca, vicino al lago Titicaca, è il capoluogo della provincia di Carabaya. I morti arrivano mentre i manifestanti stanno convergendo su Lima per una protesta antigovernativa giovedì che gli attivisti sperano possa aprire un nuovo capitolo nel movimento che da settimane chiede le dimissioni del presidente Dina Boluarte, portando le proteste nella capitale del Perù. Oltre alle dimissioni della Boluarte, i manifestanti chiedono la chiusura del Congresso ed elezioni immediate. Alcuni chiedono la liberazione di Castillo, che rimane in carcere. Anche i governatori delle regioni di Puno, Cusco e Apurimac, nel Perù meridionale, hanno chiesto le dimissioni di Boluarte. I disordini sono iniziati all’inizio di dicembre in seguito all’arresto di Castillo, il primo presidente del Perù di origini rurali e andine, dopo il suo tentativo di sciogliere il Congresso e di evitare il suo stesso impeachment.

