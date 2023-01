Cortei in 200 città. "Riforma pensione è giusta è responsabile", ribadisce il presidente transalpino

Partecipazione massiccia in Francia alle manifestazioni organizzate in circa 200 città contro la riforma delle pensioni proposta da Emmanuel Macron, che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Sono migliaia le persone scese in piazza in tutto il Paese. Nelle immagini il corteo più grande, quello di Parigi. “Riforma pensione è giusta è responsabile”, ribadisce il presidente transalpino.

