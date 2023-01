Lo scrive il New York Times, da Gerusalemme si sono pubblicamente impegnati a non fornire aiuti militari a Kiev per paura di danneggiare relazioni con Mosca

Gli Stati Uniti starebbero attingendo a un loro deposito in Israele per inviare armi all’Ucraina. Lo scrive il New York Times citando fonti americane e israeliane. Israele si è pubblicamente sempre impegnato a non fornire aiuti militari all’Ucraina per paura di danneggiare le relazioni con Mosca.

