(LaPresse) – Attacco russo su Kherson con proiettili incendiari nella notte tra martedì e mercoledì, come si vede in un video diffuso sui social. I bombardamenti di Mosca delle ultime 24 ore nella regione hanno provocato diversi danni e quattro feriti, rende noto il governatore regionale Yaroslav Yanushevich. Colpite le zone residenziali della citta e un’infrastruttura critica.

