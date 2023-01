Il capo del Cremlino ha deposto fiori vicino al monumento "Pietra della Frontiera" nell'80esimo anniversario della battaglia

Il Presidente russo Vladimir Putin ha deposto dei fiori presso il monumento “Pietra della Frontiera” per commemorare l’80° anniversario della rottura dell’assedio di Leningrado durante la Seconda Guerra Mondiale. Il monumento si trova nel distretto Kirovsky della regione di Leningrado, sul luogo in cui le truppe sovietiche combatterono con successo per difendere la città, sulla riva sinistra del fiume Neva. Putin ha anche deposto corone al monumento della Madrepatria presso il cimitero commemorativo di Piskaryovskoye, dedicato alle vittime dell’assedio di Leningrado

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata