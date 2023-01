Lucile Randon - Foto: AP

Aveva 118 anni. La nuova donna più anziana ha 115 anni ed è spgnola, Maria Branyas Morera

E’ morta la donna più vecchia del mondo: ora la persona più anziana al mondo è Maria Branyas Morera, che vive in Spagna e ha 115 anni. Lo riferisce il Gerontology Research Group, a seguito della morte della suora francese Lucile Randon, nota come Sorella André, che è morta all’età di 118 anni, poche settimane prima del suo 119esimo compleanno. La morte di Lucile Randon è stata annunciata da David Tavella, portavoce della casa di cura Sainte-Catherine-Laboure in cui si trovava a Tolone, nel sud della Francia. Era nata nella città di Ales l’11 febbraio del 1904. Il Gruppo di ricerca gerontologica, che convalida i dati delle persone che si pensa abbiano 110 anni o più, l’aveva indicata come la persona più anziana conosciuta al mondo dopo la morte del giapponese Kane Tanaka, di 119 anni, avvenuta l’anno scorso.

Suor André era risultata positiva al coronavirus a gennaio 2021, poco prima del suo 117° compleanno, ma aveva così pochi sintomi che non si era nemmeno resa conto di essere stata stata contagiata. La sua sopravvivenza ha fatto notizia sia in Francia che altrove. Nell’aprile dello scorso anno, quando le era stato chiesto sulla sua eccezionale longevità attraverso due guerre mondiali, aveva dichiarato ai media francesi che “lavorare ti fa vivere. Ho lavorato fino a 108 anni”. Ogni giorno si concedeva un bicchiere di vino e del cioccolato.

