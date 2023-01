La premier finlandese al Forum: "Putin ci vuole spaventare con l'energia"

(LaPresse) Sanna Marin è intervenuta martedì al World Economic Forum a Davos, in Svizzera e ha parlato anche di Ucraina. “Putin vuole spaventare l’Europa e i nostri cittadini con i prezzi dell’energia ma la risposta deve essere al contrario aumentare il supporto all’Ucraina. Dobbiamo mandare più armi, più aiuti umanitari e finanziari per fare in mdo che la guerra finisca al più presto e che gli ucraini la vincano”, ha detto la premier finlandese.

