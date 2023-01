In migliaia i lavoratori del settore pubblico in piazza

Migliaia di persone hanno manifestato a Caracas in Venezuela in una dimostrazione dei lavoratori del settore pubblico che chiedono al governo del presidente Maduro salari più alti e migliori condizioni di lavoro. La protesta ha visto un’adesione massiccia di insegnanti e lavoratori dei trasporti. I venezuelani devono convivere con un alto costo della vita a fronte di stipendi bassi, pagati in bolivar, mentre i prezzi dei beni sono fissati in dollari. L’inflazione ha ridotto in povertà milioni di persone.

