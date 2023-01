Le vittime un uomo, una donna e un adolescente

Almeno tre persone sono rimaste uccise, e altre due sono rimaste ferite, a causa di una sparatoria avvenuta nella serata di venerdì 13 gennaio nel quartiere di Brooklyn Center, a Cleveland, nello Stato americano dell’Ohio. “Diverse auto hanno risposto a questa posizione, sono entrate nella casa e in effetti l’hanno sgomberata e hanno scoperto che c’erano cinque persone colpite, tre delle quali erano decedute e due delle quali avevano ricevuto ferite da arma da fuoco”, ha dichiarato il capo della polizia di Cleveland, Wayne Drummond. Le autorità hanno riferito che un uomo, una donna e un adolescente sono stati uccisi, mentre un uomo e una ragazza sono rimasti feriti. La polizia non ha rilasciato altri dettagli su quanto accaduto. Non ha diffuso i nomi delle vittime o dettagli sul sospettato. La sparatoria è sotto inchiesta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata