Il direttore generale Grossi: "Qui per garantire sicurezza nucleare durante conflitto"

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha installato una missione permanente nella Centrale Nucleare dell’Ucraina Meridionale. “Siamo qui per restare per aiutare a garantire la sicurezza nucleare durante il conflitto in corso. Presto l’Aiea sarà stabilmente presente in tutte le centrali nucleari ucraine” ha spiegato il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi.

