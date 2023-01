Il Santo è considerato anche il patrono degli animali domestici

In Spagna cani e gatti benedetti per celebrare la festa di Sant’Antonio d’Abate, patrono degli animali domestici. Nelle immagini la funzione all’esterno di una chiesa di Madrid. Nonostante il freddo in tantissimi fedeli hanno portato i loro piccoli amici alla messa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata