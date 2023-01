L'ex eurodeputato firma un accordo con gli inquirenti. E confessa di aver consegnato più di 120mila euro all'eurodeputato belga Marc Tarabella

L’ex eurodeputato di S&D Antonio Panzeri collaborerà con la giustizia nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto Qatargate, le presunte tangenti verso le istituzioni europee da Marocco e Qatar. A rivelarlo la Procura federale belga: “Oggi è avvenuto uno sviluppo importante. Uno dei protagonisti importanti di questo fascicolo, Antonio Panzeri, accompagnato dai suoi avvocati, ha firmato, con il procuratore federale, una nota” che prevede “da parte dei pentiti un impegno a rendere dichiarazioni sostanziali, rivelatrici, sincere e complete circa la partecipazione di terzi e, ove applicabile, la propria partecipazione, in relazione ai reati contemplati dal predetto fascicolo”.

In particolare, Panzeri “si impegna ad informare gli inquirenti e la Giustizia in particolare su: modus operandi, accordi finanziari con terzi, le strutture finanziarie poste in essere, i beneficiari delle strutture poste in essere e i vantaggi offerti, il coinvolgimento di persone conosciute o non ancora conosciute nel caso, compresa l’identità delle persone che ammette di aver corrotto”. In cambio della collaborazione, verrà ridotta la sanzione nei confronti dell’ex eurodeputato: ma essa “comprenderà la reclusione, la multa e la confisca di tutti i benefici patrimoniali acquisiti, attualmente valutati in un milione di euro“.

Secondo i media belgi, peraltro, Panzeri avrebbe già iniziato a parlare con gli inquirenti, confessando tra l’altro di aver consegnato denaro all’eurodeputato belga Marc Tarabella. “Secondo queste informazioni ottenute nell’ambito della procedura di revoca dell’immunità parlamentare di cui è oggetto Marc Tarabella, Panzeri ha spiegato agli inquirenti, durante una delle sue primissime udienze, il 10 dicembre, di aver dato più di 120.000 euro in contanti all’eurodeputato socialista, in più tranche, per il suo aiuto nelle questioni legate al Qatar”, scrive L’Echo.

