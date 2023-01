L'avvocato a margine udienza a Bruxelles per la convalida dell'arresto

Parla l’avvocato di Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato arrestato in Belgio per un presunto giro di mazzette dal Qatar a Bruxelles. “In 25 anni ho visto raramente fughe di notizie come ne ho viste su questo dossier. Per questo motivo ho deciso di non fare commenti, perché crediamo che inquini l’inchiesta. Ho appreso di elementi del dossier attraverso attraverso quello che era riportato dalla stampa. Leggendo La Repubblica e Le Soir abbiamo scoperto cose che non sapevamo”, sottolinea l’avvocato Laurent Kennes, a margine dell’udienza al Tribunale di Bruxelles per la convalida della custodia cautelare del fondatore della ong Fight Impunity.

