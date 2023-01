Il volo della Yeti Airlines si è schiantato mentre tentava di atterrare a Pokhara

Il Nepal ha dichiarato per oggi una giornata di lutto nazionale dopo che un aereo si è schiantato, domenica 15 gennaio, mentre tentava di atterrare a Pokhara, tra il vecchio e il nuovo aeroporto internazionale della città. Sono morte almeno 66 delle 72 persone presenti a bordo del volo della Yeti Airlines. I soccorritori, intanto, hanno ripreso la ricerca di sei persone ancora ritenute scomparse e stanno anche perlustrando il luogo dell’incidente per trovare la scatola nera del velivolo per ulteriori indizi sulla causa dell’incidente.

