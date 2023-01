Almeno 40 le vittime, l'incidente è avvenuto nei pressi dell'aeroporto internazionale di Pokhara

Un aereo passeggeri con 72 persone a bordo è precipitato in una gola nei pressi dell’aeroporto internazionale di Pokhara in Nepal, secondo quanto riportato dal quotidiano Kathmandu Post. L’aereo trasportava un totale di 68 passeggeri, tra cui 15 cittadini stranieri, e quattro membri dell’equipaggio, ha riferito il giornale, citando un portavoce di Yeti Airlines. Tra i passeggeri stranieri ci sono cinque indiani, quattro russi, due sudcoreani e uno ciascuno dall’Irlanda, dall’Australia, dall’Argentina e dalla Francia. Immediate sono scattate le operazioni di salvataggio. I soccorritori hanno perlustrato il luogo dell’incidente vicino al fiume Seti, che si trova a circa 1,6 chilometri (quasi un miglio) dall’aeroporto internazionale di Pokhara, usando delle corde per estrarre i corpi dai rottami del velivolo. Immagini e video condivisi su Twitter hanno mostrato colonne di fumo che si levavano dal luogo dell’incidente.

Almeno 40 persone sono morte a causa dello schianto del bimotore ATR 72 della compagnia aerea nazionale Yeti Airlines a Pokhara in Nepal. Lo riportano i media internazionali, citando un funzionario dell’autorità aeronautica nepalese. Non è chiaro cosa abbia causato lo schianto dell’aereo. Secondo i dati di tracciamento aereo di flightradar24.com, l’aereo aveva 15 anni ed era “dotato di un vecchio transponder con dati inaffidabili”.

Il primo ministro Pushpa Kamal Dahal, che si è precipitato sul luogo dell’incidente, ha detto che l’aereo stava volando dalla capitale, Kathmandu, a Pokhara. Ha esortato il personale di sicurezza e i cittadini nepalesi in generale ad aiutare i soccorritori.

L’aeroporto internazionale di Pokhara ha iniziato ad operare solo due settimane fa. L’incidente di domenica è il più mortale del Nepal dal marzo 2018, quando un aereo passeggeri US-Bangla Airlines proveniente dal Bangladesh si è schiantato durante l’atterraggio a Kathmandu, uccidendo 49 delle 71 persone a bordo.

