Rimbalza sui siti dei giornali stranieri la notizia dell’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Dal Guardian, che alla notizia dedica l’apertura, alla Cnn, da Le Monde alla Bbc, dalla Sueddeutsche Zeitung a El Pais, le principali testate internazionali rilanciano la notizia.

‘Matteo Messina Denaro, arrestato il boss della mafia più ricercato d’Italia’, recita il titolo d’apertura del sito del Guardian, che sceglie la vecchia foto in bianco e nero del boss. Nel Regno Unito l’arresto è anche in cima alla Bbc e in alto sui siti della testata Sky News Uk, così come del Mirror. In Francia Le Monde titola ‘Matteo Messina Denaro, il mafioso più ricercato d’Italia da 30 anni, arrestato in Sicilia’. Ampio spazio dedicano all’arresto anche Liberation e le radio francesi, da Rtl a France Info.

In Spagna entrambi i principali quotidiani, El Pais ed El Mundo, rilanciano l’arresto di Messina Denaro, ‘il capo della mafia più ricercato d’Italia’, rispettivamente con due identikit nel primo caso e con l’accostamento di una vecchia foto e un identikit nel secondo. Anche in Germania, dove domina la notizia delle dimissioni della ministra della Difesa, le testate non mancano di citare l’arresto: ‘La polizia arresta il boss di Cosa Nostra’, scrive la Sueddeutsche Zeitung, e la notizia viene riportata anche da Deutsche Welle. Negli Stati Uniti, nonostante sia ancora notte, la Cnn riporta la notizia correndandola con la foto nuova dell’arresto: ‘Boss della mafia Matteo Messina Denaro arrestato in Sicilia’, è il titolo.

La notizia compare anche sulle principali testate dell’America Latina, fra cui Clarin e Pagina 12 in Argentina. E l’arresto di Messina Denaro campeggia inoltre sulle homepage di Al Arabiya, Al Jazeera, oltre che Washington Post e New York Times.

