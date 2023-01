Il presidente russo in un'intervista: "La situazione economica del Paese è stabile e migliore di quanto previsto"

La dinamica dell’operazione speciale in Ucraina è positiva e “tutto si sta sviluppando nella cornice dei piani del ministero della Difesa e dello Stato maggiore”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, intervistato dalla tv Rossija 1, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Spero che i nostri combattenti ci soddisfino più di una volta con i risultati del lavoro di combattimento”, ha aggiunto Putin.

Economia stabile e migliore del previsto

“La situazione dell’economia (della Russia ndr.) è stabile, inoltre è molto migliore di quanto non solo i nostri avversari, ma anche noi avevamo previsto”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un’intervista al canale Rossiya 1, di cui riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Putin ha aggiunto che ciò è evidente in tutti gli indicatori macroeconomici.

