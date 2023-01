Un velivolo passeggeri da 72 posti si è schiantato in una gola prima dell'atterraggio a Pokhara

I parenti sono arrivati all’aeroporto di Kathmandu per avere informazioni dopo che un aereo passeggeri nepalese da 72 posti si è schiantato in una gola mentre atterrava in un aeroporto di Pokhara. Ci sono vittime, si continua a cercare eventuali sopravvissuti. Il Primo Ministro Pushpa Kamal Dahal, anch’egli accorso all’aeroporto dopo l’incidente, ha dichiarato che l’aereo stava volando dalla capitale, Kathmandu, a Pokhara.

