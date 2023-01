La carenza di gas costringe molte famiglie al freddo

Il freddo e una rara nevicata hanno costretto alla chiusura di scuole, uffici governativi e aziende in alcune parti dell’Iran. Alcune famiglie di Teheran hanno colto l’occasione per giocare sulla neve e godersi lo spettacolo della città innevata. Preoccupa, però, la situazione in diverse aree del Paese, con molte famiglie rimaste al freddo per la carenza di gas. I media statali hanno riferito di un’interruzione temporanea del gas in alcune parti dell’Iran orientale a causa di una forte nevicata. Le autorità hanno attribuito l’interruzione del gas al pesante consumo interno e al vicino Turkmenistan, che ha tagliato le esportazioni di gas verso l’Iran. L’Iran ha la seconda più grande riserva di gas naturale dopo la Russia, ma occasionalmente incontra problemi nel fornire gas alla propria popolazione, di oltre 85 milioni di persone, in condizioni di freddo intenso.

