Keenan Anderson è morto a Los Angeles il 3 gennaio per un arresto cardiaco dopo essere stato colpito da un Taser

Keenan Anderson, cugino del fondatore del movimento Black Lives Matter è stato ucciso dalla polizia di Los Angeles, negli Stati Uniti. Nbc ha ricostruito l’accaduto. Anderson è deceduto il 3 gennaio per un arresto cardiaco dopo essere stato colpito da un Taser della polizia. Gli agenti hanno detto di essere intervenuti a seguito di un incidente d’auto a Venice, Los Angeles, dove hanno trovato Anderson visibilmente agitato. Secondo quanto riportato da Nbc, la polizia ha più volte tentato di far calmare l’uomo prima di immobilizzarlo a terra. Sulla vicenda è stata avviata un’indagine della polizia di Los Angeles che accerterà le cause anche di due altre morti legate all’intervento degli agenti nella città americana.

