Mosca starebbe preparando "una grande offensiva" per la primavera. Allerta aerea in quattro regioni

Continua la battaglia nel Donetsk a Soledar (di cui i russi hanno rivendicato la conquista) e a Bakhmut, ma questa mattina c’è ancora un’allerta aerea su quattro regioni ucraine: Kharkiv, Sumy, Poltava e Dnipropetrovsk. Gli 007 di Kiev intanto avvertono: Mosca “sta cercando di creare un esercito di circa due milioni di persone“.

Kiev: “Russia prepara grande offensiva per la primavera”

In un’intervista alla Bbc il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha detto di aspettarsi una “grande offensiva russa” in primavera alla quale Kiev deve “prepararsi”. Secondo Reznikov la Russia sta cercando di raccogliere “forze, munizioni e armi” per l’offensiva dalle aree che ha già occupato nel sud e nell’est del Paese.

Putin: “Stato a fianco militari operazione speciale”

Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il capo della repubblica russa della Bashkiria, Radiy Khabirov, sottolineando l’importanza “di sostenere i militari che partecipano all’operazione speciale“. Lo riporta la Tass. “L’attenzione non deve essere solo dei parenti, ma anche dello Stato. È un fattore chiave nelle motivazioni di una persona”, ha argomentato.

Kiev: “Mosca ha ucciso 453 bambini da inizio conflitto”

Dall’inizio del conflitto in Ucraina la Russia “ha ucciso 453 bambini e ne ha feriti 880“. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale di Kiev. Lo riporta Ukrinform.

Intelligence Gb: “Russi usano detenuti per produrre armi”

Il ministero della Difesa russo “ricorre all’utilizzo della manodopera carceraria” per “tentare di soddisfare le richieste” di materiale bellico da usare nel conflitto. Lo dice l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano su twitter. I detenuti – viene spiegati – vengono utilizzati per la produzione di armi “a bassa tecnologia”. Lo scorso novembre Uralvagonzavod (UVZ), il più grande produttore di carri armati della Russia, aveva detto che avrebbe impiegato 250 prigionieri.

