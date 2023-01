Il ministro della Difesa Reznikov: "Abbiamo le armi dell'Alleanza e sappiamo come usarle"

L’Ucraina è già “de facto, e non de jure, un membro della Nato“. Lo ha detto in un’intervista alla Bbc il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov. “Abbiamo le armi (dell’Alleanza, ndr) e sappiamo come usarle”, ha aggiunto. Reznikov inoltre si è detto “sicuro” che Kiev riceverà le armi richieste, inclusi carri armati e aerei da combattimento, in vista della probabile offensiva di primavera.

