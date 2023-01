Siglata la dichiarazione congiunta di cooperazione, dopo quelle del 2016 e del 2018

Dopo quella del 2016 e del 2018 l’Ue e la Nato hanno firmato oggi nel quartier generale dell’Alleanza atlantica a Bruxelles la terza dichiarazione congiunta di cooperazione, che riguarda anche l’Ucraina. “Il partenariato strategico Nato-Ue si fonda sui nostri valori condivisi, sulla nostra determinazione ad affrontare sfide comuni e sul nostro impegno inequivocabile a promuovere e salvaguardare la pace, la libertà e la prosperità nell’area euro-atlantica – si legge nel testo della dichiarazione -. Oggi ci troviamo di fronte alla più grave minaccia alla sicurezza euro-atlantica degli ultimi decenni”. “Gli attori autoritari sfidano i nostri interessi, valori e principi democratici utilizzando molteplici mezzi: politici, economici, tecnologici e militari – si legge ancora nel testo -. Viviamo in un’era di crescente concorrenza strategica. La crescente assertività e le politiche della Cina presentano sfide che dobbiamo affrontare. I conflitti persistenti, la fragilità e l’instabilità nel nostro vicinato europeo minano la nostra sicurezza e forniscono terreno fertile ai concorrenti strategici, nonché ai gruppi terroristici, per acquisire influenza, destabilizzare le società e costituire una minaccia per la nostra sicurezza”.

“Il nostro partenariato strategico che si rafforza reciprocamente contribuisce a rafforzare la sicurezza in Europa e oltre. La Nato e l’Ue svolgono ruoli complementari, coerenti e che si rafforzano reciprocamente nel sostenere la pace e la sicurezza internazionali. Mobiliteremo ulteriormente l’insieme combinato di strumenti a nostra disposizione, siano essi politici, economici o militari, per perseguire i nostri obiettivi comuni a vantaggio del nostro miliardo di cittadini”.

Le parole di Stoltenberg sull’Ucraina

“Fin dal primo giorno, siamo stati al fianco del popolo ucraino con un forte sostegno militare, finanziario, diplomatico e politico. Insieme, l’Ue e i suoi Stati membri hanno contribuito con quasi 50 miliardi di euro e la Russia ha avvicinato l’Ue e la Nato. In effetti, oggi siamo più vicini che mai”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la firma della terza dichiarazione sulla cooperazione Nato-Ue, parlando del conflitto in Ucraina.

