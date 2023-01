Fonte MAXAR TECHNOLOGIES

La zona è al centro del conflitto, contesa tra russi e ucraini

Immagini satellitari diffuse da Maxar Technologies mostrano i crateri e la devastazione a Soledar e Bakhmut, dove si gioca ora la battaglia principale della guerra in Ucraina.

Il destino di Soledar si decide infatti in una delle battaglie più sanguinose dell’invasione russa. Le forze russe hanno usato jet, mortai e razzi per bombardare la città delle miniere di sale. La caduta di Soledar, pur essendo improbabile che rappresenti realmente un punto di svolta in una guerra durata quasi 11 mesi, sarebbe un premio per un Cremlino in cerca di buone notizie sul campo di battaglia negli ultimi mesi. Offrirebbe inoltre alle truppe russe un trampolino di lancio per conquistare altre aree della provincia di Donetsk rimaste sotto il controllo ucraino, come la vicina città strategica di Bakhmut.

