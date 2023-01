Durante un videocollegamento ha attaccato Denis Manturov: "Mi prendi in giro? Quando ci sranno i contratti con le imprese?"

Il capo del Cremlino umilia pubblicamente il suo vice. Il presidente russo Vladimir Putin ha infatti ripreso pubblicamente il vice primo ministro Denis Manturov durante una riunione governativa in videocollegamento. Manturov, che è anche ministro del Commercio e dell’Industria, è stato rimproverato per non aver siglato in tempo i contratti con le imprese. “Denis Valentinovich, lei ha tutto pronto, ma non ha contratti. Glielo dico io. Finiamo subito questa riunione. Perché ce la prendiamo con gli altri? So che non ci sono contratti nelle imprese, me lo hanno detto i direttori”, ha detto Putin rivolgendosi al vice primo ministro, “mi prendi in giro? Quando ci saranno i contratti? È quello che sto dicendo. I direttori delle imprese mi dicono che non ci sono contratti. E voi dite ‘è tutto pronto'”.

